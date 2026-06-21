El invierno comenzó oficialmente este domingo 21 de junio en Argentina con el solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que se produjo a las 5:24 de la madrugada, según informó el Servicio de Hidrografía Naval.

Este evento ocurre cuando el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación alejándose del Sol, lo que genera la jornada más corta del año y la noche de mayor duración. Además, marca el inicio formal de la estación más fría.

A partir de ahora, los días comenzarán a alargarse de manera gradual. Sin embargo, los registros más bajos de temperatura suelen presentarse durante julio y principios de agosto, cuando las masas de aire frío tienen mayor influencia sobre gran parte del país.

Para este domingo, el pronóstico prevé condiciones mayormente nubladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con temperaturas acordes a la época. La máxima rondará los 14 grados y la mínima se ubicará cerca de los 7 grados.

En el resto del territorio nacional se espera un escenario típico de transición estacional, con aire frío predominando en el centro y sur del país, mientras que las provincias del norte podrían mantener temperaturas algo más moderadas.

El invierno 2026 se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre, fecha en la que el equinoccio dará paso a la primavera en el hemisferio sur.