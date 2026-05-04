El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó las acusaciones de censura al periodismo y defendió las nuevas disposiciones en la Casa Rosada, tras la reapertura de la sala de prensa que permaneció cerrada durante diez días.

En conferencia, el funcionario explicó que la medida respondió a una “evaluación” conjunta entre Casa Militar y la Secretaría de Comunicación, que derivó en un nuevo protocolo. Según sostuvo, el objetivo fue ordenar el funcionamiento interno y garantizar el cumplimiento de normas vigentes.

En ese marco, aseguró que el Gobierno de Javier Milei respalda la libertad de expresión y negó que las restricciones impliquen un intento de limitar la tarea periodística. “No es censurar ni silenciar voces disidentes”, remarcó.

Además, planteó que la actual administración es la que más ha promovido la libertad de prensa, aunque advirtió que no permitirán acciones que, según indicó, puedan comprometer la seguridad nacional.

Por otro lado, Adorni evitó responder consultas vinculadas a una causa judicial en trámite que investiga presuntos viajes al exterior y la compra de inmuebles no declarados. El expediente está a cargo del juez Ariel Lijo y cuenta con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

El funcionario optó por no brindar detalles sobre el tema y se limitó a continuar con otros puntos de la conferencia, sin hacer referencia a las acusaciones.