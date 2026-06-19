El Gobierno de Santa Fe supervisó este viernes la inactivación de tres búnkeres utilizados para la comercialización de estupefacientes en barrio Banana, en el oeste de Rosario. Los inmuebles estaban ubicados en la zona de Gutemberg, entre avenida 27 de Febrero y Pasaje Gálvez.

La intervención se llevó adelante en el mismo sector donde la semana pasada fue asesinado un agente de la Policía Federal Argentina durante un operativo relacionado con investigaciones por narcotráfico.

Los procedimientos fueron encabezados por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de una estrategia destinada a desarticular puntos de venta de drogas y recuperar espacios afectados por organizaciones criminales.

Con estas tres nuevas acciones, ya son 129 los búnkeres derribados o inactivados en territorio santafesino desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, una normativa que permitió que la Justicia provincial investigue la venta minorista de drogas y agilice los procesos judiciales.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que estos lugares representan mucho más que puntos de comercialización de estupefacientes. “Son también focos de violencia y de muerte”, afirmó, al tiempo que destacó que la ley permite avanzar con mayor rapidez y obtener resultados concretos en las investigaciones.

Por su parte, el fiscal Franco Carbone explicó que los inmuebles intervenidos están vinculados a causas que se investigan tras el homicidio del efectivo federal y a otras pesquisas sobre organizaciones narcocriminales que operan en el barrio.

Durante los allanamientos se secuestraron drogas fraccionadas para la venta, elementos de corte, balanzas de precisión y armas de fuego. Según indicó el fiscal, estas pruebas permitieron solicitar el cese del estado antijurídico de los inmuebles para evitar que vuelvan a ser utilizados para actividades ilícitas.

Además, Carbone señaló que hay personas imputadas y con prisión preventiva en la causa. También advirtió que algunas organizaciones continúan operando mediante terceros pese a que varios de sus integrantes principales se encuentran detenidos.

Las autoridades remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral que combina investigaciones judiciales, operativos policiales y la eliminación física de los puntos de venta de droga para reducir la violencia asociada al narcotráfico en los barrios más afectados.