La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa generando tensión política en el Congreso. La oposición impulsa una interpelación al funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, mientras el Gobierno intenta reunir apoyos para evitar que avance la iniciativa.

Según trascendió desde la Casa Rosada, el Ejecutivo activó un esquema de diálogo con distintos bloques aliados para desactivar el pedido de interpelación. En esas gestiones participan el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador político Eduardo Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Desde el entorno presidencial sostienen que el trabajo para contener el avance opositor está en marcha. La intención es preservar el respaldo parlamentario y evitar una nueva derrota legislativa en el Senado.

Sin embargo, desde sectores aliados ofrecen una mirada diferente. Legisladores consultados señalaron que, más allá de contactos informales, no existe una negociación concreta con el Gobierno. Además, remarcaron que no están dispuestos a acompañar automáticamente al oficialismo sin una discusión política previa.

El presidente Javier Milei mantiene su respaldo a Adorni, una postura que también comparte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No obstante, dentro del escenario político persisten diferencias sobre cómo abordar el tema y cuáles serán los costos de sostener al funcionario.

Aunque el oficialismo logró postergar una sesión prevista para esta semana, el tema volverá a escena el próximo 2 de julio, cuando Adorni deba presentar su informe de gestión ante el Senado. La oposición analiza aprovechar esa instancia para insistir con el tratamiento de la interpelación.