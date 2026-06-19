Marra le pidió a Milei que aparte a Adorni

El fundador de La Libertad Avanza difundió una carta pública dirigida al Presidente. Cuestionó la continuidad de Manuel Adorni y advirtió sobre un desgaste en la credibilidad del Gobierno.
 
Política 19/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Ramiro Marra, uno de los fundadores de La Libertad Avanza y ex legislador porteño, publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que reclamó la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el texto, Marra sostuvo que la permanencia del funcionario afecta la credibilidad del oficialismo y le pidió al mandatario que priorice el proyecto político por encima de las relaciones personales. Según planteó, las controversias que rodean al entorno presidencial generan un desgaste que desvía la atención de la gestión y pone en duda la palabra del Gobierno.

360Adorni suma tensión política por una posible interpelación

El dirigente remarcó que los argentinos respaldaron una propuesta basada en la transparencia y el fin de los privilegios. En ese sentido, advirtió que la continuidad de Adorni podría debilitar el compromiso asumido por La Libertad Avanza durante la campaña electoral.

Además, Marra recordó su propia salida del espacio político y aseguró que, pese a haber sido apartado de manera unilateral, optó por no confrontar para no perjudicar al proyecto. “Entendí que el proyecto era más grande que yo”, expresó en uno de los pasajes de la carta.

Otro de los puntos más fuertes del escrito fue cuando señaló que el proyecto político no pertenece a una persona ni a un círculo cercano, sino a los millones de argentinos que respaldaron el cambio propuesto por el oficialismo.

Finalmente, le pidió a Milei que tome “la decisión que corresponde” para preservar la confianza de la sociedad y la fortaleza política de su gestión, en medio de un escenario de creciente tensión interna dentro del espacio libertario.

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