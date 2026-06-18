La investigación judicial que involucra a Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara su declaración indagatoria.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien planteó posibles irregularidades en la evolución patrimonial del legislador provincial. Desde entonces, la Justicia avanzó con distintas medidas de prueba para reconstruir el origen y crecimiento de los bienes declarados por el funcionario.

Entre las actuaciones realizadas se incluyeron pedidos de información a organismos nacionales, provinciales y entidades financieras, además del levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni. La fiscalía también solicitó documentación sobre sus ingresos, propiedades, cuentas bancarias, movimientos financieros y antecedentes patrimoniales.





Según la investigación, uno de los puntos bajo análisis es la evolución de su patrimonio desde su incorporación a la función pública nacional a fines de 2023. La Justicia busca determinar si existió un incremento patrimonial que no pueda justificarse con los ingresos declarados oficialmente.

Francisco Adorni ocupó distintos cargos en la administración nacional antes de asumir su banca como diputado bonaerense. La causa tramita de manera independiente a la investigación que involucra a su hermano Manuel Adorni, aunque ambas se encuentran vinculadas a la revisión de declaraciones juradas y movimientos patrimoniales.

Ahora será el juez de la causa quien deberá resolver si hace lugar al pedido de indagatoria formulado por Marijuan y definir los próximos pasos procesales del expediente.