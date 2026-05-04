Un reciente estudio de la consultora Zuban-Córdoba y Asociados reflejó un escenario complejo para el Gobierno nacional, con una desaprobación que alcanza el 64,5% y una aprobación del 34,3% durante mayo.

El relevamiento, realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo sobre 2.000 casos en todo el país, muestra además que el 71,2% de los encuestados considera que Argentina necesita un cambio de Gobierno. Según el informe, estos números no implican un salto abrupto respecto a mediciones anteriores, pero sí consolidan una tendencia de desgaste en la gestión.

En este contexto, el estudio advierte que la desaprobación presenta diferencias marcadas por género. Casi el 70% de las mujeres rechaza la gestión, una cifra que supera en aproximadamente 10 puntos el nivel de desaprobación entre los hombres.

Por otro lado, el informe señala tensiones dentro del propio oficialismo. Entre los principales referentes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aparece con menor imagen negativa en comparación con el presidente Javier Milei, quien alcanza un 60,6%. A su vez, Karina Milei y Manuel Adorni superan el 65% de valoración negativa.

El trabajo también introduce un elemento clave: si bien existe una fuerte demanda de cambio, no se observa una alternativa política consolidada. En ese sentido, la consultora plantea que gran parte de la sociedad tiene más claro lo que rechaza que el rumbo que desea.

Finalmente, el informe concluye que el escenario actual combina un oficialismo con dificultades para recuperar la iniciativa política y una oposición que aún no logra consolidarse, lo que configura un equilibrio de debilidades sin un liderazgo claro en el horizonte.