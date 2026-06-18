La Cámara Nacional en lo Civil resolvió a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la disputa que mantenía con la Inspección General de Justicia (IGJ) por el control de la entidad. El fallo avaló el traslado de la sede social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la localidad bonaerense de Pilar y declaró nulas las medidas de supervisión impulsadas por el organismo nacional.

La resolución también dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público dependiente de la IGJ, al considerar que, tras su radicación en la provincia de Buenos Aires, la fiscalización corresponde exclusivamente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset señalaron que el control de legalidad y las facultades de fiscalización quedaron bajo la órbita provincial una vez concretado el cambio de jurisdicción. En ese sentido, sostuvieron que la IGJ ya no posee competencia para intervenir en la entidad presidida por Claudio Tapia.

La controversia se originó luego de que la Asamblea General de la AFA aprobara en octubre de 2024 una reforma estatutaria para trasladar su domicilio social a Pilar. Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó la inscripción del cambio, consolidando la nueva sede institucional.

En su decisión, la Cámara también anuló la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores por un plazo de 180 días hábiles.

Los magistrados remarcaron además que los actos administrativos emitidos por organismos provinciales mantienen plena validez mientras no sean impugnados por las vías correspondientes, y que la IGJ no puede revisar decisiones adoptadas por autoridades de otra jurisdicción.

No obstante, el fallo aclara que las investigaciones penales vinculadas a la AFA continúan su curso. Entre ellas se encuentran una causa por presunto lavado de dinero relacionada con propiedades en Pilar y otra en la que Tapia y el tesorero Pablo Toviggino están procesados por presunta retención indebida de aportes.

De esta manera, la Justicia civil ratificó la legalidad del traslado institucional de la AFA a la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto los intentos de control promovidos por la IGJ, aunque las causas penales seguirán su trámite en los tribunales correspondientes.