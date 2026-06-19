La comunidad educativa de la E.E.M.P.A. N° 1308 de Villa Cañás se prepara para vivir una jornada que quedará marcada en su historia. Por primera vez, un grupo de estudiantes adultos participará de la Promesa de Lealtad a la Bandera en la ciudad de Rosario, un acto tradicionalmente destinado a alumnos de cuarto grado.

En una entrevista realizada en el segmento "Mano a Mano", la directora de la institución, Gisela de la Maza, contó cómo surgió la iniciativa. Según explicó, todo comenzó el año pasado cuando varios estudiantes manifestaron su deseo de realizar un viaje educativo. A partir de esa inquietud, docentes y directivos comenzaron a trabajar para concretar una propuesta significativa.

Tras realizar gestiones ante las autoridades del Monumento Nacional a la Bandera, la escuela recibió una respuesta positiva. Desde la organización destacaron especialmente la participación de alumnos adultos que, por decisión propia, eligieron formar parte de este evento patriótico.

En total viajarán 35 estudiantes, entre ellos alumnos de Villa Cañás y de la extensión áulica de Santa Isabel. Para muchos será la primera vez que visiten Rosario y también la primera oportunidad de participar de una experiencia educativa de estas características.

La directora destacó que el viaje representa mucho más que una actividad escolar. Señaló que varios estudiantes no pudieron completar sus estudios en su momento por motivos laborales, familiares o económicos, y que esta experiencia simboliza una nueva oportunidad de crecimiento personal y educativo.

Además, De la Maza remarcó la importancia de la educación para adultos y alentó a quienes aún no finalizaron sus estudios secundarios a acercarse a la institución. "Nunca es tarde para volver a estudiar", expresó, al tiempo que resaltó el acompañamiento que brinda el equipo docente a cada alumno.

De cara a esta jornada histórica, la directora aseguró que espera que los estudiantes regresen con un profundo sentimiento de patriotismo y con la convicción de que la educación sigue siendo una herramienta fundamental para construir proyectos de vida.