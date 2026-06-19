Derribaron tres búnkeres narco en Rosario
SOFIA ZANOTTISanta Fe19/06/2026
Los procedimientos se realizaron en barrio Banana, donde días atrás fue asesinado un policía federal. Ya son 129 los puntos de venta de drogas inactivados en la provincia.
El mercado cambiario inició este viernes 19 de junio con el dólar oficial en el Banco Nación a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta.
Por su parte, el dólar blue se negocia a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, manteniéndose entre las cotizaciones más seguidas por los ahorristas.
En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP opera en $1.468,31, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.508,28.
Además, el dólar mayorista abrió en $1.442 para la compra y $1.451 para la venta, siendo la referencia utilizada para operaciones de comercio exterior y grandes transacciones.
Por último, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, se ubica en $1.911 para la venta.