El mercado cambiario inició este viernes 19 de junio con el dólar oficial en el Banco Nación a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se negocia a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, manteniéndose entre las cotizaciones más seguidas por los ahorristas.

En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP opera en $1.468,31, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.508,28.

Además, el dólar mayorista abrió en $1.442 para la compra y $1.451 para la venta, siendo la referencia utilizada para operaciones de comercio exterior y grandes transacciones.

Por último, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, se ubica en $1.911 para la venta.

Cotizaciones del dólar hoy