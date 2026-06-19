Precio del dólar: así cotiza este viernes 19 de junio

El dólar oficial abrió la jornada en $1.470 para la venta en el Banco Nación. También se conocieron los valores del blue, MEP, CCL y dólar tarjeta.
 
Mercados19/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El mercado cambiario inició este viernes 19 de junio con el dólar oficial en el Banco Nación a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se negocia a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, manteniéndose entre las cotizaciones más seguidas por los ahorristas.

En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP opera en $1.468,31, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.508,28.

Además, el dólar mayorista abrió en $1.442 para la compra y $1.451 para la venta, siendo la referencia utilizada para operaciones de comercio exterior y grandes transacciones.

Por último, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, se ubica en $1.911 para la venta.

Cotizaciones del dólar hoy

  • Dólar Oficial: Compra $1.420 / Venta $1.470
  • Dólar Blue: Compra $1.465 / Venta $1.485
  • Dólar Mayorista: Compra $1.442 / Venta $1.451
  • Dólar MEP: $1.468,31
  • Dólar CCL: $1.508,28
  • Dólar Tarjeta: $1.911
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