El Gobierno nacional dispuso nuevas restricciones para la circulación de periodistas dentro de la Casa Rosada, luego de reabrir la sala de prensa que permaneció cerrada durante diez días por una revisión de protocolos de seguridad.

Desde este lunes, los trabajadores acreditados deben ingresar al edificio únicamente por Balcarce 78, presentando DNI y credencial. De esta manera, se modificó el acceso habitual que anteriormente se realizaba por otra puerta y con sistema biométrico.

Además, se establecieron limitaciones en distintos sectores del edificio. Entre ellos, quedaron inhabilitados el Patio de Palmeras y el balcón del primer piso, espacios que eran utilizados por la prensa para registrar el movimiento de funcionarios en el Salón de los Bustos. También se intervinieron visualmente algunos sectores mediante el esmerilado de vidrios en pasillos internos.

En este nuevo esquema, la circulación quedó restringida a áreas puntuales como la Sala de Periodistas, sanitarios, cafeterías y el Patio de Malvinas. Por otro lado, se prohibió el acceso a los pasillos del ala oeste, donde se encuentran oficinas de funcionarios clave del Ejecutivo.

La medida se da en el marco de una investigación iniciada tras la difusión de imágenes captadas con anteojos inteligentes dentro del edificio, lo que derivó en una denuncia penal y en la suspensión de acreditaciones periodísticas.

Aunque la sala de prensa ya retomó su actividad, las nuevas disposiciones se aplican por tiempo indefinido y generan dificultades en la cobertura diaria dentro del palacio gubernamental.

En este contexto, el vocero presidencial Manuel Adorni brindará este lunes una conferencia de prensa, en la que se espera que se refiera a la implementación de estas medidas.