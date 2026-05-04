El presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos en el marco de una agenda centrada en vínculos con el sector financiero y tecnológico.

Según se informó, el mandatario partirá el martes 5 a las 13 (hora argentina) con destino a la ciudad de Los Ángeles, donde tiene previsto arribar durante la madrugada del miércoles.

En primer lugar, Milei mantendrá un encuentro con Michael Milken, titular del Instituto Milken. Este organismo es reconocido a nivel internacional por su Conferencia Global, que convoca a líderes políticos, empresarios e inversores de distintos sectores.

Posteriormente, el Presidente participará de una reunión con un grupo reducido de empresarios e inversores vinculados a las áreas financiera y tecnológica, en lo que se interpreta como parte de la estrategia oficial para fortalecer vínculos con el capital privado internacional.

Más tarde, Milei será uno de los oradores en la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken, donde expondrá sobre temas económicos ante referentes globales.

Tras completar su agenda, el jefe de Estado emprenderá el regreso al país el mismo miércoles por la noche, con arribo previsto a Buenos Aires el jueves por la tarde.