La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria de alta transmisión. En la mayoría de los casos, las personas se recuperan en una o dos semanas, aunque puede provocar complicaciones graves en determinados grupos de riesgo.

Según información del Ministerio de Salud difundida por Agencia Noticias Argentinas, el virus se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias que una persona enferma expulsa al toser, estornudar o hablar.

Los síntomas más frecuentes son fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar.

En este marco, la vacuna antigripal es una herramienta clave de prevención, ya que reduce las complicaciones graves, las hospitalizaciones, las secuelas y las muertes ocasionadas por el virus influenza. La recomendación es aplicarla de manera oportuna, preferentemente antes del invierno, cuando aumenta la circulación del virus.

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal para personal de salud, personas de 65 años o más, embarazadas en cualquier trimestre, niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico y puérperas que no hayan sido vacunadas durante el embarazo.

En el caso de las embarazadas, además de la vacuna antigripal, se recomienda la triple bacteriana acelular desde la semana 20 y la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio entre las semanas 32 y 36.6 de gestación.

Las personas de entre 24 meses y 64 años con factores de riesgo deberán presentar orden médica o documentación que acredite la condición correspondiente. Entre las enfermedades incluidas se encuentran patologías respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, VIH, cáncer, trasplantes, obesidad mórbida, diabetes e insuficiencia renal crónica, entre otras.

También están contemplados convivientes de personas con enfermedad oncohematológica y convivientes de recién nacidos prematuros menores de 1.500 gramos.