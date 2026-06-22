La Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para definir esta semana una estrategia de protesta frente a las políticas del Gobierno nacional. La decisión será analizada este jueves durante una reunión del Consejo Directivo en la sede de Azopardo, donde se evaluarán posibles medidas de fuerza escalonadas para los próximos meses.

El encuentro, previsto para las 14, tendrá como eje principal el análisis de la reglamentación de la reforma laboral impulsada por la administración del presidente Javier Milei. Los dirigentes sindicales también revisarán el estado de las acciones judiciales promovidas por distintos gremios para cuestionar aspectos de la normativa.

Tras la reunión, la conducción de la CGT brindará una conferencia de prensa en la que se espera que informe las conclusiones del debate y los pasos a seguir durante el segundo semestre.

La mesa de conducción estará encabezada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Aunque existen distintas posiciones internas sobre la intensidad de las medidas, en las últimas semanas ganó consenso la idea de avanzar con acciones progresivas impulsadas por diferentes sindicatos antes de convocar a un nuevo paro general.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en el movimiento obrero es la posibilidad de que se profundicen esquemas de negociación por empresa. Desde la CGT sostienen que ese mecanismo podría fragmentar la representación sindical y debilitar la negociación colectiva.

En paralelo, la central obrera continuará fortaleciendo la coordinación con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. La semana pasada, las tres centrales acordaron avanzar en una agenda común y mantener espacios permanentes de articulación frente a los conflictos laborales y económicos que afectan a distintos sectores.

Mientras algunos gremios reclaman una convocatoria inmediata a un paro general, la conducción cegetista busca construir una estrategia de mayor alcance que combine acciones sindicales, reclamos judiciales y movilización sectorial. La definición sobre el alcance de ese plan comenzará a delinearse este jueves.