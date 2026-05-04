La Sala de Periodistas de la Casa Rosada reabrirá sus puertas este lunes, después de permanecer cerrada durante 10 días por una revisión de los “protocolos de seguridad y vigilancia”, según informó el Gobierno Nacional.

Con la normalización del acceso, los trabajadores de prensa acreditados podrán retomar sus tareas dentro del edificio. Además, se espera que vuelvan las conferencias habituales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya ronda de preguntas sería a partir de las 11.

De todos modos, el regreso estará acompañado por nuevas medidas de control. Según trascendió, habrá sectores con circulación restringida y se aplicarán protocolos más estrictos para el ingreso y la permanencia de los periodistas.

Durante los días en que la sala estuvo cerrada, también se retiraron los accesos por huella dactilar a los trabajadores de prensa. La medida generó cuestionamientos de gremios y asociaciones del sector, que expresaron su preocupación por las restricciones al trabajo periodístico.

La decisión oficial se había tomado el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por presunto “espionaje ilegal” y “revelación de secretos”. En ese marco, fueron denunciados periodistas de la señal TN, acusados de haber grabado sectores internos con gafas inteligentes.

A partir de esa presentación, se inició una investigación judicial en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, bajo la carátula de “intromisión ilegítima”.