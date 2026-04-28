Este martes se desarrolla una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, con la declaración de testigos considerados relevantes para la causa.

Entre ellos, está prevista la exposición de Verónica Ojeda, expareja del exfutbolista, quien declarará después del mediodía, y del psicólogo Carlos Díaz, que lo hará durante la tarde. También brindarán testimonio Rita Maradona, una de las hermanas, y el perito de la Policía Científica Gerardo Vergara.

Según fuentes judiciales, el testimonio de Díaz estará centrado en su rol dentro del equipo que trataba al exjugador, especialmente en relación a su especialidad en adicciones. Será la primera vez que declare en este debate, luego de que el juicio anterior fuera anulado.

En tanto, Ojeda ya había realizado declaraciones en instancias previas, donde cuestionó las condiciones en las que se encontraba Maradona durante su internación domiciliaria en el barrio privado San Andrés, en Tigre. En ese sentido, describió un entorno con falta de higiene y consideró que no era adecuado para una atención médica de ese tipo.

Además, apuntó contra algunos de los profesionales imputados, como el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Según su testimonio, hubo irregularidades en la información brindada a la familia y cuestionó tanto el manejo médico como la comunicación con los allegados.

Por su parte, Rita Maradona aportó su visión sobre las decisiones tomadas en torno al cuidado del exfutbolista tras la operación por el hematoma subdural. Indicó que en reuniones familiares se definieron aspectos del tratamiento y recordó que, en los días previos al fallecimiento, se restringieron las visitas en el domicilio de Tigre.

El juicio investiga la posible responsabilidad de ocho profesionales de la salud acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, en relación a la atención brindada a Maradona antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.