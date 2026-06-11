Un joven de 31 años fue víctima de un ataque a balazos en Rosario al intentar proteger a su hermana durante un intento de robo. El hecho ocurrió el 4 de junio en la intersección de avenida Pellegrini y Brasil, cuando la víctima y su familiar esperaban concretar la venta de teléfonos celulares.

Claudio Paniagua relató que un hombre se acercó por detrás del vehículo, exigió los celulares y disparó con un arma calibre 9 milímetros. “Lo que hice en el momento del primer disparo fue tratar de cubrir a mi hermana porque estaba al lado mío sentada. Sabía que si los impactos me pegaban a mí, podrían atravesarme y darle a ella”, indicó.

Los proyectiles alcanzaron distintas partes de su cuerpo mientras permanecía dentro del automóvil. El atacante escapó sin concretar el robo ni llevarse pertenencias. Una mujer que pasaba en motocicleta lo trasladó de urgencia al Policlínico San Martín, donde recibió atención inmediata.

Posteriormente, Paniagua fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde fue sometido a cirugía por siete heridas de bala en rostro, cuello y tórax, además de una lesión vascular cervical y contusión pulmonar. A pesar de la gravedad, su recuperación fue rápida y recibió el alta médica a los tres días, continuando controles y vendajes en su domicilio.

La Justicia santafesina se encuentra investigando el hecho para identificar al agresor y esclarecer las circunstancias del ataque. Según estimaciones médicas, la recuperación completa podría producirse en una o dos semanas.