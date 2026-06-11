Madre amenaza a maestra tras advertir las faltas escolares de su hija

Santiago del Estero vivió un hecho de extrema violencia en una escuela primaria, luego de que una madre amenazara de muerte a la maestra de su hija. El incidente ocurrió a través de mensajes de WhatsApp tras una observación pedagógica sobre faltas reiteradas a clases.

El establecimiento educativo se encuentra en la intersección de Rivadavia y Milburg, en la capital provincial. La docente, de 40 años, advirtió la amenaza mientras revisaba el chat durante la clase y de inmediato notificó a las autoridades escolares y a la policía.

La madre reaccionó con furia luego de que la maestra señalara en la libreta de evaluación de la menor la importancia de asistir a clases para no perder contenidos. El mensaje que envió por WhatsApp fue explícito:

“Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribas en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que vete avisando en tu casa”.

La situación generó preocupación inmediata, dado que la mujer vive justo frente a la escuela, lo que hacía que un cruce entre ambas fuera inminente. La docente se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 4 para radicar la denuncia formal.

Frente al caso, la Justicia actuó de manera rápida y ordenó una restricción perimetral de urgencia que impide a la acusada acercarse a la maestra durante los próximos 90 días. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Dr. Diego Cortés, quien también notificó formalmente a la mujer sobre la medida judicial.

El hecho generó alarma en la comunidad educativa, reflejando la creciente preocupación por los episodios de violencia que afectan a docentes en todo el país.