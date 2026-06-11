La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe concretó un allanamiento en Rufino en el marco de una causa por robo calificado. La medida se llevó a cabo en una vivienda de calle General López al 200, tras la autorización judicial solicitada por la fiscalía interviniente.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares, material vegetal con características compatibles con marihuana, municiones y otros elementos que serán sometidos a pericias.

El detenido, identificado como David N. T., de 30 años, quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación y fue trasladado a la Comisaría 3ª de Rufino. La investigación continuará para determinar la participación de otros posibles involucrados en el hecho.

Según indicaron desde la PDI, la pesquisa incluyó entrevistas y medidas investigativas que permitieron establecer la vinculación del hombre con el robo calificado que se investiga.