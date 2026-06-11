Rufino: detenido y secuestro de elementos en causa por robo

La Policía de Investigaciones realizó un allanamiento que derivó en la detención de un hombre y el secuestro de teléfonos, municiones y presunta marihuana.
 
Sociedad11/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe concretó un allanamiento en Rufino en el marco de una causa por robo calificado. La medida se llevó a cabo en una vivienda de calle General López al 200, tras la autorización judicial solicitada por la fiscalía interviniente.allanamiento_rufino

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares, material vegetal con características compatibles con marihuana, municiones y otros elementos que serán sometidos a pericias.

El detenido, identificado como David N. T., de 30 años, quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación y fue trasladado a la Comisaría 3ª de Rufino. La investigación continuará para determinar la participación de otros posibles involucrados en el hecho.

Según indicaron desde la PDI, la pesquisa incluyó entrevistas y medidas investigativas que permitieron establecer la vinculación del hombre con el robo calificado que se investiga.

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