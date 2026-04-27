Dos episodios de gravedad ocurridos durante el fin de semana pusieron bajo investigación a la Policía de Santa Fe. Ambos casos son analizados por Asuntos Internos y la Justicia provincial.

El primero de los hechos se registró en una base del Comando Radioeléctrico, ubicada sobre avenida Galicia al 2300, en barrio Villa María Selva. Durante un relevo de guardia, personal policial detectó elementos extraños dentro de un móvil oficial.

Tras dar aviso a las autoridades, se activaron los protocolos correspondientes y se secuestraron 28 envoltorios con cocaína, dos paquetes de nylon con la misma sustancia y un envoltorio con marihuana.

Además, dentro del patrullero fueron hallados una balanza digital de precisión y un arma de fuego, elementos que no formarían parte del equipamiento habitual del vehículo policial.

La causa quedó a cargo del fiscal Ezequiel Hernández. También interviene la División de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Policía de Investigaciones Región 1. Por el momento no hay detenidos y se busca determinar cómo llegó ese material al móvil oficial.

El segundo caso ocurrió en la Seccional 8ª, ubicada en General Paz al 7300. La investigación derivó en el relevo del jefe y subjefe de la dependencia y en la detención de tres efectivos.

Según la denuncia, un hombre se presentó en la comisaría para recuperar una motocicleta que había sido secuestrada. En ese contexto, policías le habrían pedido dinero para concretar la restitución del vehículo.

Luego de la presentación, Asuntos Internos organizó una entrega controlada con billetes previamente marcados. Horas más tarde, ese dinero habría sido recibido por los efectivos investigados, lo que motivó sus aprehensiones.

Los dos hechos generaron fuerte impacto dentro de la fuerza y abrieron nuevos interrogantes sobre los controles internos en la Policía santafesina.