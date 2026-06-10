El Ministerio de Educación de Santa Fe presentó este martes la iniciativa “Gol Gana llega al aula”, un proyecto que busca fomentar la lectura y fortalecer la comprensión lectora en las escuelas primarias de la provincia. La propuesta forma parte del Plan Provincial de Lectura 2026.

Durante la jornada, que se realizó en el Museo del Deporte de Rosario, más de 150 alumnos de sexto grado de las escuelas Nº 66, Nº 775 y Nº 1078 compartieron un encuentro con el escritor Damián Andreoli, autor de “Gol Gana”, un libro que reúne once historias de fútbol ambientadas en distintos pueblos santafesinos.

El ministro de Educación, José Goity, destacó la importancia de promover la lectura y aseguró que el libro será distribuido en 1.800 ejemplares para acompañar el trabajo pedagógico en las aulas. “Queremos poner en la centralidad el libro y la lectura, porque todo lo que aprendemos lo aprendemos a través de la lectura”, señaló.

Por su parte, Andreoli expresó su satisfacción por la iniciativa: “Es maravilloso que lo que uno escribe llegue a toda la provincia y que los niños empaticen con esta literatura muy santafesina, de pueblo y de fútbol”.

La ministra de Cultura, Susana Rueda, participó del encuentro y presentó a los estudiantes la mascota oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Capi, y los espacios del Museo del Deporte dedicados a figuras como Messi y Di María. También alentó a los alumnos a incorporar la lectura en su rutina diaria.

Estuvieron presentes Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial Educativa, y Virginia Gaibazzi, delegada de la Región VI de Educación, quienes acompañaron la actividad que combina literatura, identidad local y deporte.