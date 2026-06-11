El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país atacará a Irán “esta noche” y que la ofensiva será “con mucha fuerza”, según publicó en su cuenta de la red Truth Social.

Trump detalló que la acción se dirige contra la Armada, la Fuerza Aérea, los radares y la defensa antiaérea iraní, y agregó que “la mayor parte de su capacidad ofensiva ha desaparecido”. Además, adelantó que, en un futuro cercano, las tropas estadounidenses podrían tomar la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de la infraestructura petrolera del país persa.

La isla de Kharg, ubicada frente a las costas iraníes en el Golfo Pérsico, concentra aproximadamente el 90 % de las exportaciones de petróleo crudo de Irán. Con un tamaño cercano al 30 % de la isla de Manhattan, está considerada el “centro neurálgico” del suministro de crudo del país y su ubicación permite el acceso de buques petroleros de gran porte.

Trump comparó la medida con las acciones en Venezuela, asegurando que la toma del control de los mercados de petróleo y gas ha sido “sumamente beneficiosa tanto para Venezuela como para Estados Unidos”.

La escalada se produce en medio de tensiones recientes entre ambos países, luego del derribo de un helicóptero estadounidense y el cierre parcial del estrecho de Ormuz anunciado por Irán. Expertos advierten que la situación podría impactar tanto en la región como en los mercados energéticos globales.