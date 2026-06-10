Faltan apenas días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y la expectativa crece en todo el mundo. Entre los equipos favoritos, Argentina y Brasil concentran la atención de medios y aficionados, y las declaraciones de exjugadores siempre generan repercusión. En este marco, Felipe Melo, exmediocampista brasileño con paso por clubes como Juventus, Inter de Milán, Flamengo, Fluminense y Palmeiras, se convirtió en el centro de la polémica al emitir su opinión sobre la comparación entre la Albiceleste y la Canarinha.

En un programa de la cadena Globo, Melo fue categórico: “Está Francia, está España, está Portugal, pero hoy, con todo respeto, no pongo a Argentina por delante de Brasil”. La declaración no se limitó a un comentario superficial, sino que se basó en los recientes enfrentamientos y resultados entre ambos países: “Ellos nos ganaron en este ciclo… Está bien, con todo el respeto del mundo, pero no veo a Argentina mejor que Brasil. Es mi opinión”, añadió.

El exfutbolista también dejó en claro que su postura es firme y no cambiará aunque lo consideren “patriota” o “brasileñista”. Melo destacó que le gustaría enfrentarse a la Selección Argentina en la Copa del Mundo para tener “una revancha” después de los recientes triunfos de la Albiceleste, haciendo referencia a los últimos partidos y logros de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Argentina integra el Grupo J del torneo junto a Argelia, Austria y Jordania, y su debut será el martes 16 de junio frente a los africanos. Brasil, en tanto, forma parte del Grupo C, donde se medirán con Marruecos, Haití y Escocia, y comenzará su participación el sábado 13 de junio ante Marruecos, semifinalista del último Mundial.

El Mundial 2026 marcará la primera vez que tres países organizan conjuntamente la Copa del Mundo, y tanto la Albiceleste como la Canarinha llegan con planteles renovados y con la intención de pelear por el título. Las declaraciones de Melo reflejan la histórica rivalidad entre ambos equipos y anticipan la intensidad con la que se vivirán los encuentros, no solo en la cancha sino también en el debate mediático y entre los aficionados.

Además, su opinión abrió un debate en redes sociales, donde seguidores de Argentina y Brasil intercambian opiniones sobre cuál selección tiene mayores chances de ganar el torneo. Analistas deportivos señalan que, pese a los recientes resultados a favor de la Albiceleste, Brasil mantiene un plantel sólido y con jugadores de renombre internacional, lo que podría equilibrar la balanza en un eventual enfrentamiento entre ambas selecciones.

En este contexto, el arranque del Mundial promete momentos de alta tensión y expectativa, y las declaraciones de exjugadores como Felipe Melo aumentan la presión mediática sobre los equipos sudamericanos, que buscarán demostrar en la cancha quién merece liderar la región y quién tiene mayores posibilidades de quedarse con la Copa del Mundo.