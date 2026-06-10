Tamara Paganini, participante de Gran Hermano: Generación Dorada, generó preocupación entre los seguidores del reality tras salir de la casa por un problema de salud.

Según trascendió, la ex GH fue atendida de urgencia por personal médico luego de presentar un sangrado en el oído. Afortunadamente, pudo regresar al certamen pocas horas después, desactivando los rumores sobre un abandono definitivo.

Esta no es la primera vez que Paganini enfrenta dificultades durante el programa. Semanas atrás había informado sobre la pérdida de una pieza dental y la rotura de otra, aunque en esa ocasión no requirió asistencia médica adicional.

De continuar con algún problema de salud, la producción del reality deberá activar el protocolo correspondiente, brindarle atención y evaluar su continuidad en el ciclo, como ocurrió en situaciones anteriores con otros participantes.