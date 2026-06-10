Detienen a mujer que llevaba drogas a la Cárcel de Las Flores

Una mujer de 24 años fue aprehendida al intentar ingresar sustancias ilícitas a un interno de la unidad penitenciaria.
 
Santa Fe10/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Una mujer de 24 años fue detenida en la Unidad Penitenciaria N.° 2 “Cárcel de Las Flores” por intentar ingresar drogas a un preso, en infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

Según informaron desde la policía, el hecho fue comunicado telefónicamente por la jefa de Requisa de la unidad penal, quien había detectado a la visitante con elementos prohibidos.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Subcomisaría 17 entrevistaron al personal de requisa, que indicó haber encontrado siete envoltorios de nylon con una sustancia blanca, similar a la cocaína, y otro envoltorio con material vegetal verdoso, compatible con marihuana.

Las actuaciones quedaron a cargo de los efectivos policiales intervinientes, quienes realizaron las diligencias correspondientes conforme a la normativa vigente.

Último momento
carmen

Tragedia en Ruta 94 cerca de Carmen

Felipe Aguilera
Regionales14/06/2026
Una motocicleta y una camioneta colisionaron durante la tarde del sábado. Un hombre murió en el lugar y otro fue trasladado con lesiones a Venado Tuerto.
Te puede interesar
2026-06-14NID_286342O_1

Ruta 39: diez empresas buscan quedarse con la obra

Felipe Aguilera
Santa Fe14/06/2026
La Provincia abrió los sobres técnicos para la reconstrucción de 38,6 kilómetros de la Ruta Provincial 39. La inversión supera los $54.000 millones y beneficiará a varias localidades del centro-norte santafesino.
Lo más visto
2026-06-14NID_286342O_1

Ruta 39: diez empresas buscan quedarse con la obra

Felipe Aguilera
Santa Fe14/06/2026
La Provincia abrió los sobres técnicos para la reconstrucción de 38,6 kilómetros de la Ruta Provincial 39. La inversión supera los $54.000 millones y beneficiará a varias localidades del centro-norte santafesino.
Boletín de noticias