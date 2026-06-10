Una mujer de 24 años fue detenida en la Unidad Penitenciaria N.° 2 “Cárcel de Las Flores” por intentar ingresar drogas a un preso, en infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

Según informaron desde la policía, el hecho fue comunicado telefónicamente por la jefa de Requisa de la unidad penal, quien había detectado a la visitante con elementos prohibidos.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Subcomisaría 17 entrevistaron al personal de requisa, que indicó haber encontrado siete envoltorios de nylon con una sustancia blanca, similar a la cocaína, y otro envoltorio con material vegetal verdoso, compatible con marihuana.

Las actuaciones quedaron a cargo de los efectivos policiales intervinientes, quienes realizaron las diligencias correspondientes conforme a la normativa vigente.