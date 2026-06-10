Este miércoles 10 de junio, el dólar oficial abrió en el Banco Nación a $1.412,46 para la compra y $1.463,83 para la venta.

En el segmento informal, el dólar blue se comercializa a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista marca $1.432 en compra y $1.441 en venta.

En los mercados financieros, el dólar MEP alcanza $1.457,96, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.517,24. Finalmente, la divisa en tarjeta de crédito se vende a $1.898.

Estas cotizaciones reflejan la operatoria de los distintos segmentos cambiarios y ofrecen un panorama actualizado para quienes siguen la evolución de la divisa estadounidense en Argentina.