Precio del dólar este viernes 12 de junio
SOFIA ZANOTTIMercados12/06/2026
El Banco Nación abrió con el dólar oficial a $1.402,20 para la compra y $1.453,60 para la venta. Además, se registran valores del blue, MEP y CCL.
Este miércoles 10 de junio, el dólar oficial abrió en el Banco Nación a $1.412,46 para la compra y $1.463,83 para la venta.
En el segmento informal, el dólar blue se comercializa a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista marca $1.432 en compra y $1.441 en venta.
En los mercados financieros, el dólar MEP alcanza $1.457,96, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.517,24. Finalmente, la divisa en tarjeta de crédito se vende a $1.898.
Estas cotizaciones reflejan la operatoria de los distintos segmentos cambiarios y ofrecen un panorama actualizado para quienes siguen la evolución de la divisa estadounidense en Argentina.