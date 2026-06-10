Provincia inaugura obras del Monumento Nacional a la Bandera

El 17 de junio se habilitarán los trabajos de puesta en valor del emblema patrio de Rosario, con nuevas instalaciones y restauraciones completas.
 
Santa Fe10/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Gobierno de Santa Fe concluyó la restauración integral del Monumento Nacional a la Bandera y programó su inauguración para el próximo 17 de junio, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La actividad dará inicio a las jornadas de promesa de Lealtad a la Bandera que reunirán a estudiantes de toda la provincia.2026-06-09NID_286285O_2

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la Provincia asumió la finalización de los trabajos tras años de demoras y anuncios inconclusos de la Nación, incluyendo la cancelación de una deuda de $1.456 millones con la empresa contratista y una inversión adicional de $2.600 millones para completar la obra.

Las tareas abarcaron distintos sectores del complejo, entre ellos la Sala de las Banderas, donde se reacondicionaron vitrinas, vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron trabajos de pintura. También se restauró la llama votiva y los elementos de bronce que forman parte del patrimonio histórico.2026-06-09NID_286285O_1

El mirador fue completado con la recuperación de estructuras metálicas y la finalización del ascensor, mientras que la Fuente de las Proas incorporó impermeabilización, renovación de cañerías, nuevo sistema de bombeo, luminarias y rampa de accesibilidad para personas con discapacidad.

Además, se renovaron instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, asegurando una puesta en valor integral del conjunto monumental. La inauguración incluirá, por la tarde, el encendido de la nueva iluminación ornamental del complejo.

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