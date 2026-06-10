Cada 10 de junio se celebra en Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial, una fecha destinada a promover el respeto de las normas de tránsito y generar conciencia sobre los riesgos en la vía pública. En este marco, el Gobierno de Santa Fe organiza durante toda la semana distintas actividades en toda la provincia.

Las acciones incluyen capacitaciones para inspectores de tránsito en Villa Constitución, charlas para estudiantes en Venado Tuerto, espacios educativos en San Vicente, San Guillermo y Santa Fe, y propuestas para jóvenes en Rosario, con un enfoque especial en la seguridad de los motociclistas.

En Rosario, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Juventudes realizaron una intervención urbana en Bulevar Oroño y el río, con testimonios de víctimas de siniestros viales y códigos QR con historias reales. El secretario de la APSV, Carlos Torres, destacó la vulnerabilidad de las motos y la participación de organismos públicos, trabajadores de reparto y familiares de víctimas.

Los datos del Observatorio Vial Provincial muestran que durante 2025, el 41 % de las víctimas fatales en accidentes fueron motociclistas, con 152 fallecidos; además, el 62,3 % de los siniestros ocurrió en zonas urbanas y el 66 % de las víctimas tenía entre 20 y 49 años. Torres remarcó: “La moto es extremadamente vulnerable. Cuando tenemos un siniestro, siempre llevamos la peor parte”.

Entre las principales recomendaciones se encuentra el uso correcto y permanente del casco, respetar señales de tránsito, evitar maniobras irresponsables y conducir con prudencia. Las consecuencias de un accidente suelen extenderse mucho más allá del impacto, y la prevención es clave.

La Provincia también implementa nuevas exigencias: desde este año, el examen práctico para la licencia de motocicleta se realiza con criterios más estrictos en 106 Centros de Emisión de Licencias, y las Clínicas de Conducción Segura capacitaron a más de 1.300 motociclistas en técnicas de manejo preventivo y uso de elementos de protección, con canje de cascos deteriorados por unidades homologadas.

El 10 de junio recuerda además el cambio de sentido de circulación adoptado en 1945, cuando Argentina estableció definitivamente la circulación por la derecha.