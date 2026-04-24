Personal de la Subcomisaría 10ma de Murphy llevó adelante este jueves dos allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido el pasado 18 de abril.

Los procedimientos se realizaron en domicilios vinculados a los sospechosos y arrojaron resultados positivos. Durante los operativos, los efectivos secuestraron una riñonera con inscripciones específicas, considerada un elemento de interés para la causa.

Como resultado de las medidas judiciales, fueron detenidos un joven de 19 años y un menor de 17, señalados como presuntos autores del hecho.

Según indicaron fuentes oficiales, por disposición de la Fiscalía el mayor de edad fue trasladado a la Alcaidía Departamental, mientras que el menor quedó alojado en la Comisaría 14ta de Venado Tuerto, a la espera de las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa en curso con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido.