Un hombre de 33 años fue demorado en la noche del jueves en Venado Tuerto, luego de que personal del Comando Radioeléctrico encontrara estupefacientes entre sus pertenencias durante un control.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Paso y Buenos Aires, donde los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta para su identificación. Al realizar la requisa, los agentes secuestraron una sustancia compatible con marihuana y un cigarrillo armado.

En paralelo, el vehículo fue trasladado al corralón municipal por infracción al Decreto 460, debido a irregularidades en la documentación.

Tras dar intervención a la Fiscalía, se dispuso notificar al involucrado por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Luego de cumplirse las actuaciones legales, el hombre recuperó su libertad.

Además, tomó intervención la sección de Microtráfico, que realizará las pruebas de campo correspondientes sobre la sustancia incautada.