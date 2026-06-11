Adolescente mata a hombre en Palpalá y se entrega

Un adolescente de 16 años atropelló a un hombre y provocó su muerte en la ciudad jujeña de Palpalá. El hecho se produjo el martes 9 de junio, cerca de las 23, sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 200.

Personal de la Comisaría Seccional N° 23 y ambulancias del SAME acudieron de inmediato al lugar tras un llamado al sistema de emergencias. Al llegar, constataron que la víctima, un hombre estimado entre 50 y 60 años, había fallecido de manera instantánea debido a múltiples fracturas y lesiones graves.

El conductor del vehículo no detuvo su marcha y se dio a la fuga, lo que motivó un operativo policial de cerrojo y rastreo en las zonas cercanas. Sin embargo, la situación se resolvió cuando un hombre de 57 años llegó a la Seccional 23 acompañado de su hijo de 16 años y un abogado, admitiendo que el menor era responsable del accidente.

La camioneta involucrada, una Toyota Corolla Cross color bordó, fue asegurada en el domicilio familiar del barrio General Savio. Por orden de la ayudante fiscal María Eugenia Guaymas Torres, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial del barrio Alto Comedero para la autopsia correspondiente.

Se secuestraron el vehículo, la vestimenta del adolescente y otros elementos del accidente para peritajes mecánicos y forenses. Según las primeras pruebas, el joven no estaba bajo efectos de alcohol. La causa se encuentra caratulada provisionalmente como homicidio culposo en accidente de tránsito mientras se definen responsabilidades legales.