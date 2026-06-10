Durante este martes, Venado Tuerto fue escenario de dos intervenciones policiales que concluyeron con la detención de un hombre y la demora de un menor.

El primer procedimiento ocurrió al mediodía en la intersección de Lisandro de la Torre y Mitre. Personal del Comando Radioeléctrico solicitó la documentación a un hombre de 35 años, quien reaccionó de manera agresiva, arrojando su DNI y resistiéndose físicamente a los efectivos. Por este motivo, fue arrestado y, a disposición de la Fiscalía, se le inició una causa por Resistencia a la Autoridad. Posteriormente recuperó su libertad.

Por la tarde, un segundo operativo tuvo lugar en la zona de Avenida Chapuis, entre las calles Jauretche y Lussenhoff. Allí, un adolescente de 17 años fue interceptado mientras circulaba en una motocicleta Motomel sin luces reglamentarias. Al notar la presencia policial intentó escapar, pero fue aprehendido. La moto fue secuestrada y trasladada al corralón municipal según el Decreto Provincial 460/22. El menor fue notificado por Conducción Peligrosa y entregado a sus padres tras un informe ambiental ordenado por el Juzgado de Menores.