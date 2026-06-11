Policía detenido por abuso sexual intrafamiliar en Mendoza

Un estremecedor caso de abuso sexual intrafamiliar salió a la luz en Mendoza y culminó con la detención de un policía de 29 años, acusado de violar a su propia hermana y de ser el padre biológico de uno de sus hijos. Otros dos integrantes de la familia también están implicados en la investigación.

Según fuentes judiciales, al momento de ser detenido, el acusado habría dicho: “Yo sé por qué vienen. Es por lo que están detenidos mi papá y mi hermano”, revelando la compleja situación familiar.

La causa estuvo a cargo del fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín, y permitió reconstruir una trama de abusos que habría permanecido oculta durante años. La investigación no comenzó con una denuncia directa de la víctima, sino que surgió en el marco de otra causa: la investigación de uno de los hermanos de la mujer por abuso sexual de su propia hija.

Durante las declaraciones en Cámara Gesell, la menor denunciante y otros testigos comenzaron a revelar situaciones que excedían la causa original. Así, se identificó a una mujer del mismo grupo familiar como víctima de abusos sexuales por parte de su padre y de uno de sus hermanos desde la adolescencia.

La mujer, hoy de 35 años, confirmó ante los investigadores que había sido sometida durante décadas y que desconocía la identidad del padre biológico de su hijo, actualmente de 10 años. Esta duda derivó en estudios genéticos sobre el progenitor de la mujer, quien fue detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Aunque se descartó que él fuera el padre del niño, el análisis arrojó que el progenitor biológico era otro miembro de la familia: el hermano policía.

El sistema CODIS permitió cotejar los perfiles genéticos y confirmar la relación paterna con el hijo de la víctima. Con esa prueba, el fiscal ordenó la captura e imputación del policía de la Policía Rural Delegación Este por abuso sexual agravado.

Respecto al resto de la familia, la situación es distinta. El padre de la víctima, de más de 60 años, habría cometido los abusos hace décadas, por lo que la acción penal podría estar prescrita, y podría quedar en libertad en los próximos días. Por otro lado, otro hermano de la víctima permanece detenido desde hace dos meses por la causa original: abuso de su hija, cumpliendo prisión preventiva.

El caso revela una red de violencia sexual intrafamiliar que permaneció oculta durante años y que solo salió a la luz gracias a la combinación de investigaciones previas y estudios genéticos, dejando al descubierto la magnitud del delito dentro de la familia.