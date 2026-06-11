Una mujer de Venado Tuerto fue condenada a 7 años de prisión por tenencia de cocaína con fines de venta, tras un procedimiento abreviado acordado entre Fiscalía, defensa e imputada. La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación.

El hecho se remonta al 23 de septiembre de 2025, cuando la Policía Federal realizó un control en la intersección de Antártida Argentina y Gobernador Pujato. Durante la requisa, hallaron nueve envoltorios con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,57 gramos, y otro en forma de piedra de 15,77 gramos, que indicaban destino comercial.

A raíz del procedimiento, se allanó el domicilio de Fernández en calle San Luis al 1300, donde se secuestraron otros 25 envoltorios con un total de 4,27 gramos de la sustancia. La acusación se basó en la Ley Nacional 23.737, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, la Justicia permitió que Fernández cumpla la condena en su domicilio. La decisión consideró que es madre de tres niños, uno menor de cinco años y otro con discapacidad, y que estaba sola a cargo de su crianza. Los informes judiciales destacaron que venía cumpliendo de manera rigurosa la prisión domiciliaria bajo el acuerdo abreviado homologado.