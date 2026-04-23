Durante la tarde de este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico detuvo a dos jóvenes de 19 y 20 años en el marco de una investigación por robo en una vivienda.

El hecho se registró en un domicilio ubicado en calle Alberdi al 1800, donde autores desconocidos habían ingresado tras violentar rejas y ventanas. Del interior sustrajeron un parlante, según indicaron fuentes policiales.

A partir de las descripciones aportadas, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda en la zona, que permitió ubicar y aprehender a los sospechosos en inmediaciones de Circunvalación y Cavanagh.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través del área Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para avanzar con la causa.

Por disposición del fiscal en turno, ambos jóvenes quedaron detenidos y fueron notificados por el delito de robo.