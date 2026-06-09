Condenan a profesor por abuso sexual de una alumna en Córdoba

La Justicia de Córdoba condenó a seis años de prisión efectiva a un docente de Filosofía acusado de abusar sexualmente de una estudiante tras ganarse su confianza.

Un profesor de Filosofía fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de una alumna en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.

El condenado fue identificado como Oscar Fernando León, de 54 años, quien al momento de los hechos se desempeñaba como docente en una institución educativa de la ciudad. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima en junio de 2025.

Según determinó la investigación judicial, el profesor construyó un vínculo de confianza con la estudiante y posteriormente la invitó a su vivienda, donde se produjo el abuso por el que finalmente fue juzgado y condenado.

La causa estuvo a cargo de la fiscal Juliana Companys. Durante el proceso, los investigadores concluyeron que el docente se aprovechó de la situación de vulnerabilidad intelectual de la joven para cometer el delito.

La Cámara del Crimen de Villa María dio a conocer la sentencia este lunes y coincidió con el pedido realizado por la Fiscalía durante los alegatos, que había solicitado una pena de seis años de prisión.

Por su parte, la defensa del acusado sostuvo su inocencia y pidió la absolución. Sin embargo, el tribunal consideró acreditada su responsabilidad penal y dictó la condena.

León permanecerá detenido en el Establecimiento Penitenciario N.º 5 de Villa María, donde ya se encontraba alojado desde junio del año pasado mientras avanzaba el proceso judicial.