La fiscal Débora Vanesa Valentín pidió una pena de 18 años y seis meses de prisión para Lucas Marcelo L., investigado por una serie de abusos sexuales cometidos contra la hija de su expareja mientras convivían en el mismo hogar.

De acuerdo con la acusación, los hechos habrían ocurrido entre los años 2021 y 2024. La Fiscalía sostiene que el imputado se aprovechó de la convivencia familiar y de la relación de confianza y autoridad que mantenía con la víctima para cometer los abusos, provocándole un grave daño psicológico.

La investigación se inició el 27 de agosto de 2024, luego de que la madre de la menor realizara una denuncia ante el Centro Territorial de Denuncias de Venado Tuerto. Según consta en el expediente, la mujer relató que su hija le había contado lo sucedido y manifestó preocupación por el estado emocional de la adolescente, además de solicitar medidas de protección para evitar nuevos acercamientos.

Durante el proceso judicial se reunieron distintas pruebas, entre ellas declaraciones de familiares, docentes, trabajadores sociales y profesionales de la salud mental. También fue incorporado el testimonio de la víctima mediante Cámara Gesell.

La Fiscalía destacó que la menor se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad debido a su edad y al vínculo familiar existente con el acusado, circunstancias que agravan la conducta investigada.

Además de los delitos de índole sexual, Lucas Marcelo L. fue imputado por desobedecer una orden emitida por el Juzgado de Familia de Venado Tuerto que le prohibía acercarse o comunicarse con su expareja. Según la acusación, habría enviado mensajes a través de Facebook y WhatsApp pese a la restricción vigente.

Los hechos fueron calificados como abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y por el daño causado a la salud mental de la víctima, corrupción de menores agravada y desobediencia judicial. Al fundamentar el pedido de condena, la fiscal Valentín remarcó la gravedad de los hechos, su reiteración en el tiempo y las consecuencias psicológicas sufridas por la menor.