Confirmaron la perpetua para la mujer que mató a sus hijos

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis rechazó la última apelación de Marina Silva y dejó firme la condena por el asesinato de Sofía, de 7 años, y Bautista, de 2.

La Justicia de San Luis confirmó la condena a prisión perpetua para Marina Abigail Silva, hallada culpable por el asesinato de sus hijos Sofía Mía Ojeda Silva, de 7 años, y Bautista Silva Funes, de 2. La decisión fue tomada por unanimidad por el Superior Tribunal de Justicia provincial, que rechazó el recurso de casación presentado por la defensa.

Con esta resolución, quedó firme la sentencia dictada en octubre de 2025, poniendo fin a uno de los casos criminales que más conmoción generó en la provincia durante los últimos años.

Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que Silva atravesaba un cuadro depresivo severo, marcado por antecedentes de violencia de género, dificultades económicas y una situación de maternidad en soledad. Además, presentó informes psicológicos y psiquiátricos que sostenían la hipótesis de un supuesto “suicidio ampliado”.

Sin embargo, los magistrados consideraron que, si bien la acusada había sufrido distintos tipos de violencia en etapas anteriores de su vida, esa situación no modificaba la responsabilidad penal por los hechos ni justificaba una reducción de la pena.

La investigación determinó que Silva actuó de manera consciente y planificada. Según la reconstrucción judicial, aprovechó que estaba sola con los niños, verificó previamente el funcionamiento de su arma reglamentaria y preparó la escena antes de cometer el crimen.

La sentencia también confirmó la agravante de alevosía. Los jueces concluyeron que Sofía y Bautista se encontraban completamente indefensos mientras dormían en una cama matrimonial cuando fueron atacados. Ambos recibieron disparos que les provocaron la muerte en forma inmediata.

Tras el doble homicidio, Silva dejó cartas y mensajes dirigidos a familiares y compañeros de trabajo. Horas más tarde fue encontrada cerca del dique Cruz de Piedra, donde intentaba quitarse la vida.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de octubre de 2024 en una vivienda del barrio Los Fresnos, en la localidad de Juana Koslay.

Con el rechazo definitivo de la apelación, la condena a prisión perpetua quedó firme y la acusada deberá cumplir la pena establecida por la Justicia.