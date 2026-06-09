Un hombre de 41 años fue detenido en Venado Tuerto en el marco de una causa por robo calificado por efracción y privación ilegítima de la libertad. La investigación se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 28 de mayo.

La detención fue llevada adelante por personal de Comisaría Segunda, que logró establecer mediante tareas investigativas que el sospechoso se encontraba nuevamente en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle al 3600. Sobre él pesaba una orden de detención vigente emitida por la Justicia.

La causa está relacionada con un hecho ocurrido en una vivienda de calle Santa Fe al 40. Según la investigación, la víctima fue reducida por delincuentes que ingresaron al domicilio y se llevaron dinero, distintos elementos de valor y un automóvil.

Posteriormente, el vehículo sustraído fue hallado abandonado, mientras continuaron las actuaciones para identificar y localizar a los responsables.

Tras su aprehensión, el acusado fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.