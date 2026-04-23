Casilda: detienen a dos personas y secuestran armas

Los procedimientos se realizaron en dos puntos de la ciudad de Casilda. La causa investiga presunta facilitación de la prostitución, abuso sexual y tenencia de armas de guerra.
 
Policiales 23/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Dos personas fueron detenidas en Casilda durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en el marco de una investigación por presunta facilitación de la prostitución, abuso sexual y tenencia de armas de guerra.671808818_18083144708377787_316203064154361159_n

Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y se concretaron por orden de la Fiscalía Regional 2 de Casilda del Ministerio Público de la Acusación, bajo la intervención del fiscal Juan Pablo Oggero. Los procedimientos se llevaron adelante en Colonia Candelaria, en la zona rural de la ciudad, y en una vivienda ubicada sobre calle San Luis al 3500.

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Como resultado de las medidas, los agentes detuvieron a una mujer de 48 años identificada como Irma Mireya P. y a un hombre de 67 años, Domingo G., quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además, durante los allanamientos se secuestraron siete armas de fuego: dos pistolas, un revólver, una escopeta, una carabina y dos fusiles. También fueron incautadas importantes cantidades de municiones de distintos calibres, vainas servidas y teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa.671239293_18083144699377787_8770892763621193217_n

Según indicaron fuentes de la investigación, la pesquisa fue llevada adelante por la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género-Región II Rosario, a través del Área de Violencia de Género, Sexual y Familiar. En este marco, se reunieron elementos que vincularían a los acusados con un posible hecho de facilitación de la prostitución y abuso sexual.

Por otro lado, en los procedimientos trabajaron también efectivos del GOT, de la Unidad Regional IV y de la Brigada Motorizada, todos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

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