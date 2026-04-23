Dos personas fueron detenidas en Casilda durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en el marco de una investigación por presunta facilitación de la prostitución, abuso sexual y tenencia de armas de guerra.

Los operativos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y se concretaron por orden de la Fiscalía Regional 2 de Casilda del Ministerio Público de la Acusación, bajo la intervención del fiscal Juan Pablo Oggero. Los procedimientos se llevaron adelante en Colonia Candelaria, en la zona rural de la ciudad, y en una vivienda ubicada sobre calle San Luis al 3500.

Como resultado de las medidas, los agentes detuvieron a una mujer de 48 años identificada como Irma Mireya P. y a un hombre de 67 años, Domingo G., quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además, durante los allanamientos se secuestraron siete armas de fuego: dos pistolas, un revólver, una escopeta, una carabina y dos fusiles. También fueron incautadas importantes cantidades de municiones de distintos calibres, vainas servidas y teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa.

Según indicaron fuentes de la investigación, la pesquisa fue llevada adelante por la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género-Región II Rosario, a través del Área de Violencia de Género, Sexual y Familiar. En este marco, se reunieron elementos que vincularían a los acusados con un posible hecho de facilitación de la prostitución y abuso sexual.

Por otro lado, en los procedimientos trabajaron también efectivos del GOT, de la Unidad Regional IV y de la Brigada Motorizada, todos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.