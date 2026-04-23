Más deuda externa tras la baja del riesgo país

Provincias y empresas aprovechan el mejor clima financiero para emitir bonos en dólares y sumar divisas al país.
Economía23/04/2026Redacción Canavese & AsocRedacción Canavese & Asoc

La reciente caída del riesgo país abrió una ventana de financiamiento para provincias y empresas argentinas, que volvieron a los mercados internacionales en busca de dólares. En las últimas semanas, el indicador se ubicó cerca de los 500 puntos básicos, un nivel todavía alto pero más favorable que meses atrás.

En este contexto, la provincia de Chubut prepara una emisión de deuda en Wall Street con un piso de 500 millones de dólares, que podría ampliarse si las condiciones acompañan. El bono estará respaldado por regalías hidrocarburíferas, un mecanismo que brinda mayor seguridad a los inversores.

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No es un caso aislado. Distritos como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ya realizaron colocaciones similares entre fines de 2025 y comienzos de 2026. Estas operaciones se concretaron con tasas de un dígito en dólares, algo que no ocurría desde hacía tiempo.

Por el lado del sector privado, empresas como Edenor, YPF, Pampa Energía y Banco Macro también accedieron a financiamiento en el exterior. En particular, Edenor logró colocar deuda por 550 millones de dólares a una tasa del 9,75% anual.

Según analistas, este renovado interés por activos argentinos se explica por un mejor clima financiero internacional y señales del Gobierno orientadas a facilitar el acceso al crédito. En ese marco, se anunciaron acuerdos con organismos multilaterales para obtener garantías que reduzcan el costo del financiamiento.

El ingreso de estas divisas impacta directamente en el Banco Central, que ya acumula unos 6.500 millones de dólares en lo que va del año. La estrategia oficial apunta a reforzar reservas y cubrir vencimientos de deuda con nuevo financiamiento, evitando el uso de dólares propios.

En paralelo, el Tesoro también busca recursos en el mercado local, con emisiones en dólares a tasas más bajas. El objetivo es reunir unos 4.000 millones a lo largo de 2026, en un esquema que combine financiamiento interno y externo.

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