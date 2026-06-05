ANSES: quiénes cobran este viernes 5 de junio

ANSES: pagos y prestaciones vigentes este 5 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a junio. Este viernes se acreditan distintas prestaciones y beneficios para miles de beneficiarios en todo el país.

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos vigente para este viernes 5 de junio de 2026. Entre las prestaciones que continúan abonándose se encuentran las Asignaciones de Pago Único, las Asignaciones Familiares para Pensiones No Contributivas y la Prestación por Desempleo.

En el caso de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, el organismo informó que cobran todas las terminaciones de DNI hasta el próximo 10 de junio.

Del mismo modo, las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas (PNC) también se encuentran disponibles para todas las terminaciones de documento hasta la misma fecha.

Por otra parte, la Prestación por Desempleo continúa con su cronograma de pago para beneficiarios de todas las terminaciones de DNI, con acreditaciones previstas hasta el 10 de junio.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en junio

ANSES también confirmó los montos actualizados de jubilaciones y pensiones para este mes, que incluyen el incremento correspondiente, el bono extraordinario para los haberes mínimos y el pago del medio aguinaldo.

Los jubilados que perciben la jubilación mínima recibirán un total de $674.976, cifra que contempla el haber mensual, el bono de $70.000 y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

En tanto, quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán $322.654 durante junio.

Por su parte, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán $282.322, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará los $179.894.

Desde el organismo previsional recordaron que los beneficiarios pueden consultar las fechas y lugares de cobro a través de los canales oficiales de ANSES, utilizando su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Prestaciones que se pagan este viernes 5 de junio