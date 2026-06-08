La empresa Mirgor se convirtió en una de las primeras compañías privadas en avanzar con la implementación del banco de horas habilitado por la reciente reglamentación de la reforma laboral. El acuerdo fue firmado junto al sindicato Smata y comenzará a aplicarse desde julio en las plantas de Garín (Escobar) y Ontec, en Baradero.

La medida surge en un contexto complejo para el sector autopartista, que según referentes de la actividad perdió alrededor de 8.000 puestos de trabajo durante los últimos meses. Frente a este escenario, las empresas buscan herramientas que permitan sostener el empleo mientras esperan una recuperación de la producción.

El convenio establece un banco de hasta 200 horas durante un período de 12 meses, con posibilidad de renovación. El sistema permite que los trabajadores mantengan su salario habitual aunque, en momentos de menor actividad, trabajen menos horas. Esas horas no realizadas se acumulan y luego se compensan cuando aumenta la demanda.

Desde el sector explicaron que la modalidad no elimina las horas extras. Sin embargo, durante los días hábiles las horas adicionales podrán compensarse mediante el banco de horas. En cambio, los sábados y domingos continuarán abonándose como horas extras según la normativa vigente.

Además, el acuerdo contempla un beneficio para los trabajadores: cuando deban devolver las horas acumuladas, cada hora restituida se computará como una hora y media. De esta manera, la compensación se realiza de forma más favorable para el empleado.

La experiencia de Mirgor podría convertirse en un modelo para otras empresas industriales. De hecho, Smata ya cuenta con acuerdos similares en terminales automotrices como Ford, Toyota, Mercedes-Benz y Volkswagen, mientras continúa negociando con otras compañías del sector.

La intención de la empresa es extender este mecanismo a otras plantas productivas en el futuro, aunque por el momento no se aplicará en sus operaciones de Tierra del Fuego, donde la representación gremial corresponde a la UOM.