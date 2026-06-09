Dólar hoy: cómo cerraron las cotizaciones este lunes

El mercado cambiario cerró este lunes con movimientos variados en los distintos segmentos. El dólar blue registró una suba, el dólar MEP terminó en baja y las entidades bancarias mostraron cotizaciones con escasas variaciones respecto de la jornada anterior.

En el mercado informal, el dólar blue finalizó en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, lo que representó un incremento del 0,70%. La brecha entre ambas puntas se ubicó en $20.

Por su parte, el dólar MEP cerró en $1.462,11 para la compra y $1.462,65 para la venta, con una caída del 0,87%. De esta manera, el tipo de cambio bursátil terminó la jornada por encima del valor del dólar informal.

Entre las entidades financieras, el Banco Nación cerró la cotización en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con una leve suba del 0,34%. Valores similares se observaron en el Banco Provincia de Buenos Aires y en BBVA.

En tanto, el Banco Santa Fe mantuvo sin cambios sus precios, finalizando en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta. También registraron estabilidad el ICBC, Banco Bica y Banco Entre Ríos.

Por otro lado, el Banco Hipotecario mostró una de las cotizaciones más altas para la compra, con $1.425, mientras que la venta cerró en $1.465.

La jornada reflejó un escenario de relativa estabilidad en el sistema bancario, aunque con comportamientos diferentes entre los distintos mercados que siguen siendo referencia para ahorristas e inversores.