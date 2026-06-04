Mercuria adquirió la operación de Shell en Argentina

La empresa suiza compró los activos de Raízen Argentina, incluyendo 894 estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud, en una operación valuada en US$ 1.420 millones.
 
Economía04/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La compañía suiza Mercuria Energy Group concretó la compra de los activos de Raízen Argentina, empresa que operaba la marca Shell en el país. La transacción fue valuada en 1.420 millones de dólares e incluye 894 estaciones de servicio y la refinería ubicada en Dock Sud.

Mercuria ya tiene presencia en Argentina y mantiene vínculos comerciales con el empresario José Luis Manzano. Tras la adquisición, la firma aseguró que continuará con las operaciones habituales, manteniendo tanto a los empleados como a los proveedores que trabajaban con Raízen.

imageEl petróleo vuelve a acercarse a los US$100

Además, la empresa confirmó que seguirá utilizando la marca Shell, por lo que los clientes no percibirán cambios en la imagen ni en los servicios de las estaciones de servicio.

A través de un comunicado, Mercuria destacó que Argentina representa un mercado energético con importantes oportunidades de crecimiento e inversión a largo plazo. En ese sentido, remarcaron su intención de fortalecer y expandir el negocio en el país.

Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria, afirmó que la compañía cuenta con la capacidad financiera y operativa necesaria para impulsar el crecimiento de la operación en el mercado argentino.

Último momento
Te puede interesar
1780000423505

Aumentos de junio: qué rubros suben este mes

LORENA ACOSTA
Economía31/05/2026
Con el inicio de junio entran en vigencia nuevos incrementos en distintos sectores de la economía. Alquileres, transporte, combustibles, salud y servicios públicos tendrán ajustes que impactarán en el bolsillo de los argentinos.
Lo más visto
Boletín de noticias