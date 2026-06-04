La compañía suiza Mercuria Energy Group concretó la compra de los activos de Raízen Argentina, empresa que operaba la marca Shell en el país. La transacción fue valuada en 1.420 millones de dólares e incluye 894 estaciones de servicio y la refinería ubicada en Dock Sud.

Mercuria ya tiene presencia en Argentina y mantiene vínculos comerciales con el empresario José Luis Manzano. Tras la adquisición, la firma aseguró que continuará con las operaciones habituales, manteniendo tanto a los empleados como a los proveedores que trabajaban con Raízen.

Además, la empresa confirmó que seguirá utilizando la marca Shell, por lo que los clientes no percibirán cambios en la imagen ni en los servicios de las estaciones de servicio.

A través de un comunicado, Mercuria destacó que Argentina representa un mercado energético con importantes oportunidades de crecimiento e inversión a largo plazo. En ese sentido, remarcaron su intención de fortalecer y expandir el negocio en el país.

Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria, afirmó que la compañía cuenta con la capacidad financiera y operativa necesaria para impulsar el crecimiento de la operación en el mercado argentino.