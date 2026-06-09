El Gobierno nacional oficializó este martes la derogación de 58 normas relacionadas con el comercio interior, entre las que se encuentran las regulaciones que dieron origen a los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Según explicaron desde el Ejecutivo, la medida busca simplificar el marco normativo, reducir la burocracia y brindar mayor claridad jurídica a las actividades comerciales.

Entre las disposiciones eliminadas figuran 30 normativas vinculadas a los programas de financiamiento al consumo Ahora 12 y Cuota Simple. El Gobierno argumentó que estos planes ya habían perdido vigencia y que su no renovación responde a una estrategia orientada a normalizar el mercado crediticio y evitar distorsiones en la asignación de recursos.

Además, se derogó una normativa complementaria relacionada con Precios Cuidados, programa que durante años buscó contener los aumentos en productos de consumo masivo mediante acuerdos entre el Estado y empresas.

Por otro lado, la administración nacional dejó sin efecto 22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA). Desde el Gobierno señalaron que, tras la liquidación del fideicomiso que sostenía el mecanismo, toda la normativa asociada quedó sin sustento legal ni operativo.

La medida también alcanzó a cuatro disposiciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar anticipadamente sus aumentos de cuotas. Según el Ejecutivo, este esquema generaba incrementos preventivos y limitaba la capacidad de adaptación de las instituciones frente a los cambios económicos.

Asimismo, quedó eliminada una normativa destinada a la atención de reclamos de adolescentes consumidores, al considerar que duplicaba funciones ya cubiertas por otros canales oficiales.

Desde la Secretaría de Industria, Comercio y PyME destacaron que esta decisión se enmarca en una revisión integral de las regulaciones vigentes. De acuerdo con datos oficiales, desde diciembre de 2023 ya fueron derogadas 240 normas con el objetivo de simplificar el funcionamiento del comercio y reducir trámites administrativos.