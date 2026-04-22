El Gobierno de Santa Fe continúa con tareas de mantenimiento y recuperación sobre distintos corredores viales de la provincia, con intervenciones que ya alcanzan un 90 % de avance general en más de 15 rutas provinciales.

Según se informó oficialmente, los trabajos incluyen bacheo, borrado de huellas, sellado de fisuras, fresado corrector de deformaciones, reparaciones superficiales y profundas, además de demarcación horizontal en los tramos que presentan mayor deterioro.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que estas obras forman parte del plan de infraestructura impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro y remarcó la importancia de preservar la red vial santafesina, que cuenta con 4.500 kilómetros pavimentados. En ese marco, sostuvo que intervenir a tiempo permite reducir costos y evitar daños mayores.

Además, adelantó que a comienzos de mayo se realizará una nueva licitación para sumar seis contratos más, cada uno con dos frentes de trabajo simultáneos. El objetivo, indicó, es avanzar con mayor rapidez sobre los sectores más comprometidos de los corredores provinciales.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, precisó que actualmente se trabaja sobre la Ruta 62, desde Cayastá hacia el oeste, y en la Ruta 92, entre Los Molinos y San José de la Esquina.

En la zona sur de la provincia, las tareas se desarrollan en la Ruta 14, entre la Ruta Nacional 8 y Christophersen; en la Ruta 15, entre Cuatro Esquinas y Arteaga, y entre Armstrong y la Ruta 92; en la Ruta 16, entre la Ruta 21 y la Ruta Nacional 9; en la Ruta 21, entre Pueblo Esther y el límite con Buenos Aires; y en la Ruta 26, entre las rutas nacionales 9 y 33, y entre Casilda y Carcarañá.

También se interviene en la Ruta 92, entre Los Molinos y Arteaga, y entre Cruz Alta y San José de la Esquina; en la Ruta 93, entre Labordeboy y la Ruta 90, y entre Melincué y Firmat; y en la Ruta 91, entre Totoras y la Ruta Nacional 9.

En la zona centro-este, hubo trabajos sobre la Ruta 68s, entre la Ruta 70 y Grutly; en la Ruta 10, entre la Ruta 70 y Felicia, y entre la Ruta Nacional 19 y Santa Clara de la Buena Vista; en la Ruta 64, entre la Ruta 10 y la Ruta Nacional 34; y en la Ruta 66, entre Carlos Pellegrini y el límite con Córdoba.

En tanto, en la zona noroeste se realizaron tareas sobre la Ruta 39, entre La Penca y el Río Salado, y sobre la Ruta 4, entre Elisa y la Ruta 2. Por último, en el norte provincial las intervenciones alcanzaron la Ruta 32, entre Villa Ocampo y Villa Ana, y la Ruta 31, entre la Ruta Nacional 11 y Flor de Oro.