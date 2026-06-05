Los primeros resultados de la autopsia realizada a Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, determinaron que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV) no traumático.

El músico, de 77 años, falleció este viernes en su casa de Parque Leloir, donde residía junto a su familia. Tras conocerse la noticia, la Justicia inició una investigación de rutina para establecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

De acuerdo con información judicial, Solari se encontraba durante la madrugada en la pileta climatizada de su vivienda cuando habría sufrido un ACV hemorrágico que le provocó la muerte de manera inmediata.

Su cuidadora fue quien lo encontró en el sector de la piscina. Posteriormente, junto a la esposa del artista, retiraron el cuerpo del agua y solicitaron asistencia médica de emergencia. Los profesionales intentaron reanimarlo, aunque finalmente constataron su fallecimiento.

Los informes preliminares descartaron que la muerte se haya producido por ahogamiento. No obstante, se realizarán estudios complementarios para completar el informe definitivo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó, que deberá incorporar los resultados finales al expediente judicial.

Horas después del fallecimiento, familiares y allegados compartieron un emotivo mensaje en las redes sociales oficiales del artista. “Nuestro amado Indio ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor”, señalaron.

Figura central del rock argentino, el Indio Solari fue fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes de la historia musical del país. En 2016 había revelado públicamente que padecía Parkinson, enfermedad con la que convivió durante la última década.