Corsalini destacó el potencial del campo en Agroactiva

El intendente de Pérez recorrió Agroactiva y afirmó que la agroindustria es clave para el desarrollo económico de Santa Fe.
 
Santa Fe06/06/2026Angelina Antonioli VidalAngelina Antonioli Vidal

Corsalini resaltó el aporte del campo al desarrollo provincial

El intendente de Pérez participó de Agroactiva, recorrió empresas santafesinas y mantuvo reuniones con referentes del sector agroindustrial.

En el marco de una nueva edición de Agroactiva, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, realizó una recorrida por distintas empresas vinculadas a la producción y la maquinaria agrícola, donde destacó el papel estratégico que cumple el campo en el crecimiento económico de Santa Fe.

Durante la jornada visitó las firmas Distrimaq y EPROM, ambas de la ciudad de Pérez, y posteriormente recorrió los espacios de Crucianelli y Praba. La actividad concluyó con una reunión junto al director de Agricultores Federados Argentinos, Darío Marinosi.

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Corsalini señaló que la provincia cuenta con numerosos ejemplos de desarrollo impulsados por el trabajo de empresas, gobiernos locales e instituciones. En ese sentido, sostuvo que las soluciones a los desafíos que enfrenta Santa Fe deben construirse a partir de la capacidad y el compromiso de su gente.

Además, remarcó que Agroactiva representa uno de los principales escenarios para observar el potencial productivo de la región y aseguró que la agroindustria continúa siendo uno de los motores fundamentales del desarrollo santafesino.

De la recorrida también participaron dirigentes del espacio Vamos e intendentes justicialistas de distintas localidades de la provincia, entre ellos Gonzalo Goyechea, de María Teresa; Pablo Giorgis, de Santa Isabel; Julián Vignatti, de Arteaga; y Juan Rucci, de Gödeken, además de ex presidentes comunales de Acebal y Tortugas.

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