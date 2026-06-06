Corsalini destacó el potencial del campo en Agroactiva

Corsalini resaltó el aporte del campo al desarrollo provincial

El intendente de Pérez participó de Agroactiva, recorrió empresas santafesinas y mantuvo reuniones con referentes del sector agroindustrial.

En el marco de una nueva edición de Agroactiva, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, realizó una recorrida por distintas empresas vinculadas a la producción y la maquinaria agrícola, donde destacó el papel estratégico que cumple el campo en el crecimiento económico de Santa Fe.

Durante la jornada visitó las firmas Distrimaq y EPROM, ambas de la ciudad de Pérez, y posteriormente recorrió los espacios de Crucianelli y Praba. La actividad concluyó con una reunión junto al director de Agricultores Federados Argentinos, Darío Marinosi.

Corsalini señaló que la provincia cuenta con numerosos ejemplos de desarrollo impulsados por el trabajo de empresas, gobiernos locales e instituciones. En ese sentido, sostuvo que las soluciones a los desafíos que enfrenta Santa Fe deben construirse a partir de la capacidad y el compromiso de su gente.

Además, remarcó que Agroactiva representa uno de los principales escenarios para observar el potencial productivo de la región y aseguró que la agroindustria continúa siendo uno de los motores fundamentales del desarrollo santafesino.

De la recorrida también participaron dirigentes del espacio Vamos e intendentes justicialistas de distintas localidades de la provincia, entre ellos Gonzalo Goyechea, de María Teresa; Pablo Giorgis, de Santa Isabel; Julián Vignatti, de Arteaga; y Juan Rucci, de Gödeken, además de ex presidentes comunales de Acebal y Tortugas.