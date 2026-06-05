Coudannes defendió los controles y auditorías sociales

La vocera provincial informó sobre una denuncia presentada tras detectar presuntas irregularidades en una organización que recibía fondos para programas alimentarios.
 
Santa Fe05/06/2026 Felipe Aguilera

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, brindó este viernes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde explicó los motivos de la suspensión de la asistencia alimentaria al Movimiento Mahatma Gandhi y la posterior denuncia judicial presentada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

Según indicó, las presuntas irregularidades fueron detectadas durante una auditoría realizada sobre la entidad, que recibía recursos estatales destinados a programas sociales. De acuerdo con la información relevada, las rendiciones presentadas no coincidirían con los consumos efectuados mediante la tarjeta utilizada para la compra de alimentos.

Coudannes señaló que entre los gastos observados figuran consumos en locales de comida rápida, bares, restaurantes y kioscos, movimientos que, según sostuvo, no estarían relacionados con el destino previsto para esos fondos.

"Los controles y auditorías permiten garantizar que la asistencia social llegue a quienes realmente la necesitan", afirmó la funcionaria, quien remarcó que el objetivo es asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Además, expresó su preocupación por el impacto que estas situaciones podrían generar en los beneficiarios de los programas alimentarios. "Nos duele porque los afectados son los chicos y chicas que no recibieron lo que tenían que recibir", manifestó.

La vocera también recordó que el dirigente social Luciano "Chano" Rossi, vinculado a la organización, fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) durante la actual gestión por reiteradas inasistencias laborales.

Financiamiento para la producción

Por otro lado, Coudannes destacó la participación de la Provincia en Agroactiva 2026, donde se presentaron líneas de financiamiento por más de 116.000 millones de pesos destinadas al sector productivo.

Según informó, ya se registraron 485 solicitudes en el Banco de Santa Fe y se agotó la línea orientada a capital de trabajo. Además, cerca del 50 % de los fondos disponibles en otras líneas ya cuentan con pedidos aprobados.

Mejor calificación crediticia

La funcionaria también valoró la reciente mejora en la calificación crediticia de Santa Fe otorgada por la calificadora FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings, que elevó la nota provincial de AA-(arg) a AA+(arg).

En ese marco, sostuvo que el reconocimiento refleja una administración ordenada y responsable de los recursos públicos, y consideró que fortalece la capacidad de la provincia para continuar invirtiendo en infraestructura, salud, educación y programas sociales.

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Firmat: encontraron un tobogán y un sillón en los canales

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El Municipio detectó elementos de gran tamaño obstruyendo desagües durante tareas de mantenimiento. Advierten sobre el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.
La Municipalidad de Firmat continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales y desagües de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente ante la llegada de precipitaciones de gran intensidad.
Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
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