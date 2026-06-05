La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, brindó este viernes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde explicó los motivos de la suspensión de la asistencia alimentaria al Movimiento Mahatma Gandhi y la posterior denuncia judicial presentada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

Según indicó, las presuntas irregularidades fueron detectadas durante una auditoría realizada sobre la entidad, que recibía recursos estatales destinados a programas sociales. De acuerdo con la información relevada, las rendiciones presentadas no coincidirían con los consumos efectuados mediante la tarjeta utilizada para la compra de alimentos.

Coudannes señaló que entre los gastos observados figuran consumos en locales de comida rápida, bares, restaurantes y kioscos, movimientos que, según sostuvo, no estarían relacionados con el destino previsto para esos fondos.

"Los controles y auditorías permiten garantizar que la asistencia social llegue a quienes realmente la necesitan", afirmó la funcionaria, quien remarcó que el objetivo es asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Además, expresó su preocupación por el impacto que estas situaciones podrían generar en los beneficiarios de los programas alimentarios. "Nos duele porque los afectados son los chicos y chicas que no recibieron lo que tenían que recibir", manifestó.

La vocera también recordó que el dirigente social Luciano "Chano" Rossi, vinculado a la organización, fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) durante la actual gestión por reiteradas inasistencias laborales.

Financiamiento para la producción

Por otro lado, Coudannes destacó la participación de la Provincia en Agroactiva 2026, donde se presentaron líneas de financiamiento por más de 116.000 millones de pesos destinadas al sector productivo.

Según informó, ya se registraron 485 solicitudes en el Banco de Santa Fe y se agotó la línea orientada a capital de trabajo. Además, cerca del 50 % de los fondos disponibles en otras líneas ya cuentan con pedidos aprobados.

Mejor calificación crediticia

La funcionaria también valoró la reciente mejora en la calificación crediticia de Santa Fe otorgada por la calificadora FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings, que elevó la nota provincial de AA-(arg) a AA+(arg).

En ese marco, sostuvo que el reconocimiento refleja una administración ordenada y responsable de los recursos públicos, y consideró que fortalece la capacidad de la provincia para continuar invirtiendo en infraestructura, salud, educación y programas sociales.